محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة بتكلفة ١٩ مليونا و٢٦٠ ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025. محافظة الشرقية

فتح محاور مرورية جديدة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة، لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.

رئيس المركز ينسق مع الجهات المعنية

كلف المحافظ رئيس المركز التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

ترعة الخضرية وشارع النصر

ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فإنهجار تنفيذ أعمال مشروعات رصف شوارع بحي النصر ش المركز الطبي وش السينما وش ترعة الخضارية بحي السلام وش أمن الدولة بالانترلوك بالمدينة. بالإضافة إلى شوارع بحي النهضة بطول 1750م ومتوسط عرض 7م.

تطوير شوارع كفر صقر بالانترلوك

كما تم تطوير شوارع مدينة كفر صقر بالانترلوك بطول 2 كم وعرض 5,5م وإنارة طريق كفر صقر أولاد صقر بطول 700م وتطوير منظومة الإنارة (آلات ومهمات) توريد مستلزمات إنارة للمدينة والوحدات بكفرصقر وكذا استكمال مبنى الحملة الميكانيكية بكفر صقر بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب الإدارية بمبنى رئاسة مجلس مدينة كفر صقر وش ميكنة مجلس المدينة، وأعمال التحول الرقمي بمجلس كفر صقر وأيضا تطوير ورفع كفاءة مبنى رئاسة مجلس مدينة كفر صقر بتوريد أثاث مكتبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.