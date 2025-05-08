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محافظ الشرقية يتابع معدل تنفيذ المشروعات الخدمية بفاقوس

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع معدل تنفيذ المشروعات الخدمية بفاقوس

أكد المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركزومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية أنه طبقًا للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025جارى تنفيذ مشروع تطوير وتركيب إنترلوك بدءًا من كوبرى أباظة وحتى شارع الإنتاج بطول 540 م  وتركيب الإنترلوك بتفريعات شارع سعد زغلول  بطول 3,2 كم  بالاضافة الى  إستكمال إنترلوك بشارع مجمع الصنايع بطول 700م ومتوسط عرض 8م.

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تفريعات شارع السيد حسين 

كما انه جارى العمل بمشروع تطوير وتركيب إنترلوك بتفريعات شارع السيد حسين بطول 2.600 كم ورصف الطريق من إمتداد كفر العدوى حتى صيدلية منى شارع كفر العدوى بطول 1.700 كم  بالاضافة الى رصف وتطوير منطقة أحمد حلمى مرورًا بمدرستى اللغات وفاقوس الجديدة وشارع المرور بطول 1.100 كم.

رفع كفاءة مبنى مجلس مدينة فاقوس

هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة  مبني مجلس المدينة ومركز تدريب علوم الحاسب وإحلال وتجديد سور المجلس بنسبة تنفيذ 50 ٪، ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمى، وتركيب شبكة حريق وإنزار مبكر ومنظومة إطفاء، وعمل صيانة  للحملة الميكانيكية ، وشراء معدات ورش وكاوتش لسيارات الحملة، ومهمات إنارة للمدينة.

تكليف رئيس المركز بالانتهاء من الاعمال

كما كلف المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رئيس مركزفاقوس  بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

 

تطوير الشوارع الرئيسية والفؤعية 

وبدره إطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة بتكلفة 49 مليون و550 ألف جنيهًا، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام.

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 تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمواطنين.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المحاسب محمد الاباصيري رئسش مركز فاقوس رئيس مدينة فاقوس طبقا للخطة الاستثمارية تركيب بلاط الانترلوك كويرى اباظة تنفيذ مشروع

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