إزالة 9 حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية (صور)

المرحلة الأولى من الموجة الـ 26، أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح محافظ الشرقية، أن الموجه الـ 26 والتي انطلقت في تنفيذ أعمالها بدءًا من أمس سيتم تنفيذها على 3 مراحل كالتالي:

·المرحلة الأولى في الفترة من 10 / 5/ 2025 وحتى 30/ 5 / 2025

·المرحلة الثانية في الفترة من 7 /6 / 2025 وحتى 27/ 6 / 2025

·المرحلة الثالثة في الفترة من 5/ 7 / 2025 وحتى 25/ 7 / 2025

بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،فيتو

قطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وأسفرت الأعمال عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 680 متر مباني و7 حالات تعدي على مساحة 13 فدان و14 قيراط و12 سهم أراضي زراعية بنطاق مراكز ومدن أولاد صقر والحسينية ومنشأة أبو عمر وأبو حماد.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،فيتو

بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

بدأت وزارة التنمية المحلية، أمس السبت، تنفيذ أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك على ثلاث مراحل حتى 25 -7-2025.

وأشارت منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة ولجنة استرداد أراضي الدولة للتصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 من حملات الإزالة

وأكدت د. منال عوض، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون على مدار اليوم.

بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،فيتو

ازالة كافة المتغيرات غير القانونية وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة وكذا كافة التعديات على الأراضي الزراعية مع محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ مهامهم من الوحدات المحلية.

ووجهت د. منال عوض، المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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