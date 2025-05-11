الأحد 11 مايو 2025
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محافظ الشرقية يطمئن على تنفيذ أعمال خطة الاستثمارية بالإبراهيمية

محافظ الشرقية يطمئن
محافظ الشرقية يطمئن على تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية عن معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المركز بتكلفة ١٢ مليونا و٦٣٠ ألف جنيها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 24-  2025.

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الجدول الزمنى للتنفيذ 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان المحافظ قام بتكليف رئيس المركز التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

رصف بالانترلوك باجمالى 5310 م2

واضاف رئيس المركز أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  ٢٥/٢٤جارى تنفيذ رصف بالأسفلت من أمام مجمع المدارس حتى نهاية تغطية ترعة ام الريش بإجمالي ٢٣٨٠ مترا مربعا وأيضا رصف خلف شبكة كهرباء المدينة بالانترلوك بإجمالي ٥٣١٠ أمتار مربعة. 

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رصف متفرعات شارع سليمان جاد 

وتم رصف متفرعات شارع سليمان جاد بالمدينة بالانترلوك بإجمالي ٩٩٦٢ مترا مربعا وأيضا تطوير منظومة الإنارة من حيث شراء وتوريد مستلزمات إنارة وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بمشتملاتها ورفع كفاءة مجزر الإبراهيمية وعمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية بالإضافة إلى توريد أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها للمركر.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية يسرى راشد رئيس مركز الابراهيمية محافظة الشرقية الخطة الاستثمارية نسب تنفيذ الاعمال بتكلفة 12 مليون و630 الف جنيه

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