25 روضة ومعهدا أزهريا بالشرقية تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وذلك بمناسبة حصول 25 روضة ومعهدا أزهريا على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول 2024/2025 م.

التعليم الأزهري إحدى الركائز الأساسية الهامة لمنظومة التعليم بمصر

أكد محافظ الشرقية أن التعليم الأزهري سيظل إحدى الركائز الأساسية الهامة لمنظومة التعليم في مصر ويمثل رصيدا قوميا حقيقيا للتنوع في مخرجات التعليم وأهدافه داخل مصر، إضافة للدور العالمي للأزهر بوصفه منارة معرفة يقصدها الآلاف من كل أرجاء العالم.

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أهمية حصول المعاهد الأزهرية على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على العملية التعليمية، لافتًا إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية استهدفت اعتماد 25 روضة ومعهدًا أزهريًا بمختلف الإدارات والمراحل الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م.

المعاهد الحاصلة على الجودة، فيتو

المعاهد ورياض الأطفال المعتمدة

وقال إنه تم اعتمادها جميعًا وهي: روضة الحاجة نبوية بالمناصفور وروضة العصلوجي وروضة مجمع مشتول السوق وروضة معهد اكوه، وروضة معهد الصورة 1 الابتدائي وروضة معهد عمريطة، وروضة معهد قطيفة مباشر وروضة معهد كفر الربعمائة، ومعهد الحملية فتيات ومعهد الستين الابتدائي ومعهد القصبي شرق الابتدائي ومعهد فتيات قراموص، ومعهد منشأة العباسة ومعهد ههيا بنين، ومعهد فتيات دهمشا، ومعهد صادق النجار الابتدائي.

بالإضافة الى معهد الهيري الابتدائي ومعهد الحميدية الابتدائي، ومعهد فتيات عبده علي فرج بالعصايد ومعهد كفر أيوب، ومعهد البلاشون الابتدائي ومعهد فتيات الخراخشة ع/ث ومعهد فتيات الزهيري ع، ومعهد الصالحية الجددة النموذجي ب ومعهد سعيد حسونة بأبو نجاح.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الشكر والتقدير لشيخ الأزهر الشريف ولمحافظ الشرقية لحرصهما على تقديم أوجه الدعم اللازم للنهوض بالتعليم الأزهري وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم وتحقيق جودته.

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