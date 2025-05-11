محافظ الشرقية يشهد حفل أطباء الأسنان دفعة 2023 بمدينة الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حفل القسم لأطباء الأسنان دفعة 2023 والذي أقامته نقابة أطباء الأسنان بالشرقية بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

الحضور في حفل نقابة الأسنان بالشرقية

وذلك في حضور الدكتور محمد علاء أمين عام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محمد شاكر أمين عام نقابة أطباء أسنان الشرقية، والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة بالشرقية، والدكتور السيد شاور مدير عام طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية.

الحفل بدأ بالسلام الوطني والقرآن الكريم

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية: إن فعاليات الحفل بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطبيب أحمد البلاط، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بمشاركته حفل أداء القسم لأطباء الأسنان الجدد والتي تجسد التزاما أخلاقيًا ومهنيًا تجاه مهنة راقية تجمع بين طياتها العلم والمهارة والإنسانية.

النصح للاطباء بان يجعلوا القسم نبراسا

أسدى محافظ الشرقية النصح للأطباء الخريجين بأن يجعلوا هذا القسم نبراسًا لطريقهم وميثاق شرف وعهد يلتزمون به كل يوم في أماكن عملهم وبين زملائهم ومرضاهم.

مسؤولية أخلاقية ومجتمعية

وقال محافظ الشرقية: عليكم مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تجاه المريض في التعامل معه وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له، فأنتم رسلًا للرحمة تحملون على عاتقكم رسالة سامية هي خدمة الإنسان وتخفيف آلامه ووقايته من الأمراض.

المحافظ طالب الأطباء بتطويرالتخصص طبقا للمستجدات العالمية

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة والإطلاع على كل ما هو جديد في مجالات طب الأسنان المختلفة والمساهمة في تطوير هذا التخصص بما يتماشى مع أحدث المستجدات العالمية للوقاية من الأمراض وبناء مجتمع صحي وسليم، متمنيًا لأبنائه الخريجين مستقبل زاهر مليء بالنجاح والعطاء والرضا المهني والإنساني.

الدكتور محمد علاء أمين عام النقابة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد علاء أمين عام النقابة العامة لأطباء أسنان مصر أن مهنة طب الأسنان فى حاجه بشكل مستمر إلى التدريب لاكتساب الخبرات موضحًا للخريجين الجدد حقوق طبيب الأسنان في الاشتراك بصندوق التكافل ومشروع العلاج وصندوق الإعانات باتحاد المهن الطبية وكذلك واجباتهم حيال المرضى وتحسين جودة الرعاية المقدمة لهم.

الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة

هنأ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الخريجين الجدد متمنيًا لهم حياه مستقبلية موفقه مشيرًا إلى أهمية الالتزام بميثاق شرف المهنة وحفظ أسرار المرضى والإطلاع على كل ما هو جديد وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

الشكر لأولياء أمور أطباء الأسنان من النقيب

وأعرب الدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية عن سعادته لتواجد المحافظ بين أبنائه وبناته من خريجي طب الأسنان ومشاركته حفل تخرجهم، مقدمًا الشكر لأولياء الأمور الذي بذلوا الجهد العمل ليحصدوا اليوم ثمرة جهدهم متمنيًا للخريجين التوفيق في حياتهم المستقبلية مرحبًا بهم في الانضمام للجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية حيث وقف الخريجين لأداء القسم المهني لطب الأسنان.

عامر يهدي المحافظ درعا تذكاريا من النقاية

أهدى نقيب أطباء أسنان الشرقية درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وحرصه على مشاركة أطباء الأسنان فعالياتهم المختلفة لتمثل لهم دافعًا نحو تحقيق المزيد من التقدم وتحسين مستوى الأداء لتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة للمرضى.

المحافظ يطالب أطباء الأسنان بمواصلة البحث العلمي

وفي نهاية فعاليات الحفل حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع خريجي طب الأسنان دفعة 2023، وطالبهم بضرورة التزود بالمعرفة ومواصلة البحث العلمي والإطلاع على كل ما هو جديد والاستفادة منه بما يعود على الارتقاء بالمهنة وتخفيف آلام المرضى.

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