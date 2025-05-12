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محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،فيتو

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1604 لسنة 2025م بتكليف عمرو مصطفي محمد فتحي برئاسة حي أول الزقازيق للقيام بتسيير أعمال وظيفة  رئيس مدينة صان الحجر القبلية بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية. 

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قرار المحافظ الجديد استند إلى صالح العمل 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية إن محافظ الشرقية أوضح أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قرار المحافظة رقم 5185 لسنة 2024 وللصالح العام ولتحسين مستوى الأداء مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلًا فيما يخصه. 

التواجد الميدانى بالشارع ومقابلة المواطنين والاستماع لهم 

وكان محافظ الشرقية قد عقد إجتماعًا مع عمرو مصطفي رئيس مدينة صان الحجر القبلية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، للتأكيد على ضرورة التواجد الميداني بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها في إطار القانون، وكذلك المتابعة المستمرة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين. 

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تكثيف أعمال النظافة والتجميل 

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وفتح الطريق أمام حركة السيارات عبور المواطنين، والاستمرار في حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظًا على المال العام وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة. 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية قرار1604 بتكابف عمرو مصطفى رئيسا لمدينة صان الحجر الدرجة الاولى التخصصية التنمية الادارية حى أول الزقازيق نائب رئسش مركز الزقازيق

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