انتظام توريد القمح للشون والصوامع بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محافظ انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥.

المورد حتى اليوم

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن ما تم توريده بالأمس بلغ ٢٧٣٤٤ طن و٥٧٧ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٣٩٥٨٩٧ طن و١٦٦ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

المهندس عماد جنجن

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٢٦٥١٠٩ فدان حتى الآن علمًا أن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان مشيرا إلى أن الحقول الإرشادية المزروعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت

أراضي قديمة وأراضي جديدة

وأشار المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إلى أنه من شروط أماكن التخزين إنه يتم الاستلام بالصوامع (المعدنية - الأسمنتية – الحقلية ) والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون وهم (مديرية التموين المختصة - وزارة التموين - هيئة سلامة الغذاء - الهيئة العامة للسلع التموينية - الجهات المسوقة التابعة لها الشونة).

مدى صلاحية التخزين

وأشار إلى إرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح ) وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥.

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