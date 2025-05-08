الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

رفع 350 طن مخلفات مبانٍ وردش من مركز ههيا بالشرقية

مخلفات مبانى بالشرقية
مخلفات مبانى بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع مخلفات البناء ومخلفات الري والردش من مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

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طريق بحر مويس 

وايضا  طريق بحر مويس إتجاه قرية  الشبراوين موجهًا  باستمرار وتكثيف حملات النظافة بمراكز المدن، وإزالة المخلفات والقمامة  بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

رفع 350 طن مخلفات وردش 

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قام المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بشن حملة لرفع (350) طن مخلفات بناء ورى وردش   بواقع 18   نقله من محيط مناطق (كبرى الأقصى والنادى الرياضى والبنك الزراعى 

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طريق المهدية وطريق البحر

بالاضافة إلى طريق المهدية وطريق البحر و طريق بحر مويس  اتجاه قرية  الشبراوين بمركز ومدينة ههيا ونقلها للمدفن الصحي وذلك باستخدام 6  معدات “4 سيارات نقل قلاب و2 لودر”.

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محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى ممحافظ الشرقية وحده التدخل السريع رفع مخلفات البناء مخلفات الرى والردش مركز ومدبنة ههيا

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