محافظ الشرقية يسلم كراسي متحركة وأطرافا صناعية لذوي الهمم

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كراسي متحركة وأطراف صناعية وأحزمة طبية وجبيرة فوق الركبة لحالات من ذوي الهمم بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، والمحاسب توفيق حماد رئيس الاتحاد النوعي لذوي الإعاقة الممنوحة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالشرقية.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان المستفيدون من ذوي الهمم أعربوا عن سعادتهم البالغة موجهين الشكر لمحافظ الشرقية لرعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الإجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياه أفضل للمواطنين تنفيذًا للمبادرات الرئاسية المجتمعية " حياة كريمة – بداية " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأكثر إحتياجًا لافتًا إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية لا تدخر جهدًا في التعاون التام مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأبناء المحافظة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياة كريمة.

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