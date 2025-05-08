تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو وهو يسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس خارج نوافذ السيارة وأعلى سقفها أثناء سيرها بمحافظة القليوبية، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

في مشهد متهور.. ضبط قائد سيارة سمح بجلوس أشخاص أعلى المركبة خلال سيرها بالقليوبية

الاحتفال انتهى بمحضر قانوني

بالفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور، والذي أقر بارتكابه الواقعة أثناء احتفاله بعيد ميلاد نجله.

إجراءات قانونية حازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي لسلوكيات القيادة الخطرة والحفاظ على سلامة الأرواح.

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