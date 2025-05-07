مصدر: عميد علوم الزقازيق سيتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات في واقعة روان ناصر

حادث روان ناصر، أكد مصدر مقرب من الدكتور جمال عنان عميد كلية علوم جامعة الزقازيق محافظة الشرقية أنه كلف أحد المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والبيانات والأخبارالمغلوطة والتى تسىء لشخصه لافتا إلى أن هناك حملات تحريض ممنهجة يتعرض لها على منصات التواصل الاجتماعي برغم عدم توجيه اتهامات له بشأن واقعة وفاة الطالبة روان ناصر.

عميد علوم الزقازيق ينفي القبض عليه في واقعة وفاة روان ناصر

وكان عميد كلية العلوم قد نفي في وقت سابق ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ضبطه على خلفية مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، والتى تسببت في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل، وخاصة بعد شهادة بعض أصدقائها، الذين ألقوا مسئولية وفاة الطالبة، على تأخر نقلها إلى المستشفى، وانخفاض سور “درابزين” الطابق الرابع من الكلية مؤكدا أنه متواجد في منزله حتى الأن.

وأوضح، أن كافة ملابسات الواقعة في يد النيابة العامة مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بالكلية رصدت كل التفاصيل وتم تسليمها للنيابة العامة التي تتولى التحقيق مطالبا الجميع بالتروي وعدم الانسياق وراء الأكاذيب المنتشرة على السوشيال ميديا وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي ستوضح الحقيقة كاملة قائلا:"ربنا يرحم الفقيدة ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته..واتقدم بخالص العزاء لأسرتها وزملائها..ومتضامن معهم في هذا الظرف الاليم".

مسيرة لطلاب الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث سقوط زميلتهم روان ناصر الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم

وكان العشرات من طلاب جامعة الزقازيق قد نظموا مسيرة امس انطلقت من أمام كلية العلوم مرورا بمبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بكشف ملابسات حادث سقوط زميلتهم روان ناصر الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم.

ورفع المشاركون، لافتات تطالب إدارة الجامعة بسرعة التحقيق في الحادث وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية وتوفير بيئة آمنة للطلاب داخل الحرم الجامعي.

والتقى نائبي رئيس جامعة الزقازيق الطلاب المحتجين للاستماع إليهم وأكدوا لهم أن التحقيقات تجرى على نطاق واسع من قبل النيابة العامة والجامعة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على نتائج التحقيق.

مشاهد مؤثرة من جنازة روان طالبة علوم الزقازيق

وشهدت جنازة «روان ناصر أحمد السيد»، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم في جامعة الزقازيق، ابنة مدينة الزقازيق، التي لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية أول أمس الأحد، مواقف إنسانية مؤثرة، حيث اجتمع الأهالي لوداع الفقيدة وسط أجواء مليئة بالحزن.

وتجسدت المشاهد في لحظات الوداع والدموع، وأثرت هذه الفاجعة في مشاعر الأهالي وأحزنت قلوبهم بمصرع الطالبة المتفوقة والتي كانت تحلم بالتخرج من الكلية، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون ذلك، لتلقى ربها بشكل مأساوي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الحجازي الكائن بمدينة الزقازيق، ليتم بعدها الدفن بمقابرأسرتها وسط حالة من الحزن الشديد، وانهيار أسرتها وأصدقائها حزنا على فراقها.

تفاصيل وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق

وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان ن."، 22 عاما، الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية إصابة الطالبة ووفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

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