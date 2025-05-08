فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر تعرض سائح أجنبي لمضايقات من قبل بائعة أثناء سيره بأحد شوارع منطقة الدرب الأحمر في القاهرة.

فيديو يثير الجدل.. ضبط بائعة تحرشت بسائح أجنبي وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

البائعة طالبت السائح بمبلغ مالي مقابل المرور

وأظهر الفيديو قيام إحدى البائعات، والتي تبيع "إيشاربات"، باعتراض طريق السائح ومضايقته وطلب مبلغ مالي منه نظير السماح له بالمرور، ما أثار استياء المتابعين ودفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري.

التحريات تقود لضبط المتهمة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة المتورطة في الواقعة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن السائح رفض الشراء منها، ما دفعها للتصرف على هذا النحو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على الحفاظ على صورة البلاد أمام الزائرين والتصدي لأي تجاوزات تسيء للسلوك العام أو تعكر صفو السياحة.

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