من حفظة القرآن الكريم، تفاصيل صادمة في وفاة الطفل أدهم بطلق ناري على يد زملائه

في واقعة مأساوية هزّت مشاعر أهالي محافظة كفر الشيخ، تحوّلت جلسة جمعت أربعة أطفال داخل أحد المنازل إلى جريمة دامية انتهت بمصرع الطفل "أدهم حلمي أنيس"، البالغ من العمر 13 عامًا، متأثرًا بطلق ناري في الرأس، الحادث الذي أثار حالة من الحزن والغضب في مدينة بلطيم كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بإهمال السلاح داخل المنازل، وسوء استخدامه من قبل القُصَّر، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.



تعود الواقعة عندما تلقى مركز شرطة البرلس بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال طفل مصاب بجروح وكدمات وطلق ناري بالرأس، حيث أكد والده أن ثلاثة طلاب اعتدوا على ابنه داخل منزل أحدهم، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري أطلق منه الرصاصة التي استقرت في رأسه.

10 أيام داخل العناية المركزة

فيما أعلنت إدارة مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، وفاة الطفل أدهم حلمي أنيس، 13 عامًا، بعد عشرة أيام من دخوله العناية المركزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، ناتج عن إطلاق نار بالخطأ خلال تواجده مع ثلاثة من زملائه داخل أحد المنازل، باستخدام سلاح ناري غير مرخص مملوك لوالد أحد المتهمين.

استقرار الطلقة النارية داخل جمجمة الطفل أدهم

وأمرت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وتحديد سبب الوفاة بدقة، بعد ورود تقرير طبي من مستشفى بلطيم النموذجي أكد وجود جسم معدني – يُشتبه أنه طلقة نارية – مستقرة داخل الرأس.

كما أمر المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس، بإيداع الأطفال الثلاثة المتهمين في إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل المجني عليه، إضافة إلى حبس والد أحدهم المدعو "رمضان.ا"، صاحب مكتب مقاولات، أربعة أيام بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص، مع مراعاة تجديد الحبس وفق الإجراءات القانونية.

سحل الطفل أدهم

تفريغ الكاميرات والاستماع لأقوال الشهود

وتضمنت أقوال والد الطفل أن نجله كان من حفظة القرآن الكريم، ويتمتع بخلق طيب ومحبة كبيرة بين أهالي البلدة، الذين احتشدوا أمام المستشفى عقب إعلان وفاته تعبيرًا عن حزنهم وتعاطفهم مع أسرته.

وقد انتهت النيابة من تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، كما ورد إلى وحدة حماية الطفل بالمحافظة إخطار رسمي من خط نجدة الطفل يفيد بوجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6217 لسنة 2025 جنح البرلس.

وشيّع أهالي مركز البرلس جثمان الطفل في جنازة مهيبة غلبت عليها مشاعر الحزن والأسى، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن محاسبة المتورطين.

المتهمين

"أدهم مات"... غضب في بلطيم بعد مقتل طفل على يد 3 مراهقين ودفنه وسط مطالبات بطرد الجناة

وسادت حالة من الحزن الشديد والغضب العارم مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عقب دفن جثمان الطفل أدهم حلمي، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، الذي فارق الحياة بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل ثلاثة من زملائه أفضى إلى مقتله.

وشهدت البلدة جنازة مهيبة، أعقبها تجمهر عدد كبير من الأهالي أمام منزل أحد المتهمين، مطالبين بخروج أسرة القاتل من البلدة، بعد أن حملوها مسؤولية ما جرى.

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