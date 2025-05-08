كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة تعرض سائق لاعتداء وسرقة بالإكراه، بعد أن استدرجته فتاة وشركائها في الجريمة “شخصان”، قاموا بإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتحويل مبالغ مالية تحت التهديد.

فخ فتاة وشركاؤها.. سقوط 3 متهمين اعتدوا على سائق وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال بالقاهرة

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من سائق يعمل بإحدى الشركات، يفيد بتعرضه للاعتداء خلال مقابلته فتاة بدائرة القسم، حيث فوجئ بشخصين يظهران مدّعين أنهما أقاربها، وقاما بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، فضلًا عن إجباره على تحويل مبلغ مالي عبر أحد تطبيقات تحويل الأموال باستخدام هاتفه، ثم فروا من المكان.

بتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجناة وضبطهم بمحافظة القليوبية، وتبين أنهم 3 متهمين، بينهم الفتاة المستخدمة في الاستدراج، وتم العثور بحوزتهم على إيصالات الأمانة الموقعة والهاتف المحمول المستخدم في تحويل المبلغ.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.