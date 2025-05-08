الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

محامي الخطيب يقدم التنازل عن 3 قضايا ضد مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

قدم محامي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمحكمة القاهرة الاقتصادية ما يفيد التنازل عن 3 قضايا مرفوعة من موكله ضد المستشار مرتضى منصور يتهمه بسبه وقذفه. 

ووصل إلى المحكمة الاقتصادية المستشار مرتضى منصور، لاستكمال إجراءات التصالح مع رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

كان الخطيب قد تنازل رسميًا أمام المحكمة الاقتصادية يوم 5 مايو الجاري عن ثلاث قضايا صدرت فيها أحكام بالغرامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

 

وأكد مصدر مطلع أن دفاع الخطيب سلّم التنازل لهيئة المحكمة، وتم التصالح في هذه القضايا، فيما لا تزال القضايا الصادر فيها أحكام بالحبس قائمة.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي إنهاء الخصومة بين الطرفين، بعد رسالة من مرتضى منصور عبّر فيها عن تقديره للخطيب وللنادي، ليؤكد الأخير التنازل، قائلا: "عفا الله عما سلف".

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كابتن محمود الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي محكمة القاهرة الاقتصادية المستشار مرتضي منصور

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