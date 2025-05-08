النيابة تحقق مع فرد الأمن المتهم بهتك عرض طفلة شقيقه بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام فرد أمن بالتعدي على طفلة شقيقه وهتك شرفها أثناء تواجدها في رعايته مع ذهاب والدتها ووالدها للعمل.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن حالتها الصحية، وتمثيل العم أمامها لسماع أقواله، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت الأم التي تعمل معلمة في بلاغها، أنها تتهم شقيق زوجها بهتك عرض طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات مستغلا تواجدها وزوجها في العمل وترك الطفلة رفقته بمفردها.

وأسفرت التحقيقات أن والدة الطفلة معلمة تترك ابنتها في رعاية عمها فرد الأمن لتواجد والدها أيضا في العمل إلا أن الأم فوجئت بسوء حالة طفلتها الجسدة والنفسية وعندما تحدثت اليها أصابتها الصدمة مما اخبرتها به ابنتها من تعدي عمها على جسدها ما دفعها لإبلاغ الشرطة.

بلاغ ضد فرد أمن بتهمة هتك عرض نجلة شقيقه بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق بتقديم معلمة بلاغا ضد شقيق زوجها تتهمه فيه بهتك عرض طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات مستغلا تواجدها وزوجها في العمل وترك الطفلة رفقته بمفردها.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وألقت قوة أمنية القبض على عم الطفلة لاستجوابه حول الاتهامات المنسوبة إليه.

بمواجهة عم الطفلة اعترف بارتكاب الواقعة فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.