الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام مدرسة في دمياط

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور أحد الأشخاص يحمل "عتلة حديدية"، أثناء دخوله إلى إحدى المدارس بمحافظة دمياط، وهو المشهد الذي أثار حالة من الجدل والخوف بين المتابعين.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة دمياط بحدوث مشاجرة داخل مدرسة بدائرة المركز.

وبالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكون من سيدة وثلاثة أشخاص، وطرف ثانٍ يضم طليق السيدة وشقيقيه، وذلك على خلفية توجه السيدة إلى المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى لاصطحاب نجلها المُقيم مع والده، بموجب حكم حضانة صادر لصالحها.

وعند علم الطرف الثانى بالأمر، توجهوا إلى المدرسة، إلا أن العاملين بها رفضوا دخولهم، ما دفع أحد أشقاء طليق السيدة إلى القفز من أعلى سور المدرسة وبحوزته "عتلة حديدية"، حيث قام بالتعدٍ على أحد أفراد الطرف الأول.

وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة في حينه، وضُبطت "العتلة الحديدية" التي ظهرت بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.

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