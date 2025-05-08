حجز محاكمة مرتضى منصور في دعوتين مقامتين من الخطيب لـ 3 يونيو

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور في دعوتين مقامتين من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة السب والقذف، لجلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم وتنفيذ إقرار التصالح.



ووصل إلى المحكمة الاقتصادية المستشار مرتضى منصور، لاستكمال إجراءات التصالح مع رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

كان الخطيب قد تنازل رسميًا أمام المحكمة الاقتصادية يوم 5 مايو الجاري عن ثلاث قضايا صدرت فيها أحكام بالغرامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وأكد مصدر مطلع أن دفاع الخطيب سلّم التنازل لهيئة المحكمة، وتم التصالح في هذه القضايا، فيما لا تزال القضايا الصادر فيها أحكام بالحبس قائمة.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي إنهاء الخصومة بين الطرفين، بعد رسالة من مرتضى منصور عبّر فيها عن تقديره للخطيب وللنادي، ليؤكد الأخير التنازل، قائلا: "عفا الله عما سلف".

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