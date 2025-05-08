الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بلطجي مستشفى أسوان

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحا أبيض، ويقوم بترويع العاملين بأحد المستشفيات بأسوان.  

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 مايو الجارى تلقي قسم شرطة أول أسوان بلاغا من أحد المستشفيات بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدى على العاملين بالمستشفى المشار إليه، بالسب والشتم وبحوزته (سلاح أبيض) لترويعهم.

وعقب تقنين الاجراءات تم التوصل إلي المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع زوجته، وكثرة ترددها على المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بوزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي أسوان قسم شرطة أول أسوان

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