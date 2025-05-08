الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين بـ"تماثيل فرعونية مضروبة" في القاهرة

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي نصب على المواطنين بـ"تماثيل فرعونية مضروبة"

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أفراد، تخصصوا في النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بحيازة قطع وتماثيل أثرية فرعونية، ليتبين لاحقًا أنها مُقلدة ومزيفة بهدف الاحتيال والاستيلاء على أموال الضحايا.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة قيام التشكيل – الذي يضم اثنين من ذوي المعلومات الجنائية، وأحدهم يحمل جنسية أجنبية – بامتهان نشاط إجرامي منظم في بيع الآثار المقلدة، مستخدمين أساليب خداع احترافية، وعرض القطع على ضحاياهم باعتبارها أثرية نادرة.

 

سقوط تشكيل عصابي نصب على المواطنين بـ
سقوط تشكيل عصابي نصب على المواطنين بـ"تماثيل فرعونية مضروبة" في القاهرة

وبعد رصد تحركاتهم، تم ضبط أفراد التشكيل، وعُثر بحوزتهم على:

40 سبيكة ذهبية مقلدة

40 قطعة ذهبية منقوشة برسومات فرعونية مزيفة

20 تمثالًا فرعونيًا مُقلدًا

جهاز موجات مغناطيسية يُستخدم في التنقيب والكشف عن الآثار

11 هاتفًا محمولًا (تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم)

مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، يُشتبه في كونها من حصيلة عمليات النصب


وخلال التحقيقات، تبيّن وجود بلاغ سابق من أحد المواطنين بقسم شرطة المقطم، أفاد بتعرضه لعملية نصب من قبل أفراد ذات التشكيل، حيث استولوا منه على مبلغ مالي كبير بعد بيعه تماثيل على أنها أثرية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الوقائع على النحو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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