الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

المحافظة تنفي نشوب حريق ببنك القاهرة في الأزبكية

حريق الازبكية، فيتو
حريق الازبكية، فيتو

نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق الجارى السيطرة عليه بمنطقة الأزبكية، نشب بمبنى بنك القاهرة.

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وتؤكد محافظة القاهرة أن الحريق الجارى السيطرة عليه حاليًا ب ١٢ شارع راتب باشا بالازبكية نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الادارية المكون من أرضي و١١ دور متكرر

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  وقوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.

 

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تقوم حاليًا بالسيطرة على الحريق الذى نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الادارية المكون من أرضى و١١ دور متكرر  ب ١٢ شارع راتب باشا بالازبكية دون إصابات أو وفيات.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة حريق شركة أدوية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شركة أدوية محافظة القاهرة

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