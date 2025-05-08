ضبط شخصين بحوزتهما 72 مطواة بعد عرضها للبيع على الإنترنت بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما 72 مطواة بعد عرضها للبيع على الإنترنت بمنطقة الوايلى.

بيع الأسلحة البيضاء عبر الانترنت بالوايلي

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين باستغلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط القائمين على إدارتها " مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى"، وبحوزتهما 72 قطعة "سلاح أبيض".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار بها.. وأقرا بتحصلهما عليها من (إحدى المحال التجارية "الكائنة بذات الدائرة") وبإستهداف المحل المشار إليه تمكن رجال المباحث من ضبط (مالك المحل وعامل بذات المحل)، وبمواجهتهما بأقوال المتهمان أيداها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لفحص ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغلال القائمين على إدارة بعض الصفحات لارتكاب المخالفات ومزاولة أنشطة غير مشروعة.

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