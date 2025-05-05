الإثنين 05 مايو 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: غموض مصرع روان ناصر يثير القلق.. حقيقة التجاوزات الأمنية بمحيط مطار القاهرة الجوي.. سائق ينهي حياة والدته ويدفنها بمخزن

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم،

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

الداخلية تكشف ملابسات واقعة وجود تجاوزات أمنية بمحيط مطار القاهرة الجوي

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء بوجود تجاوزات من قِبل أفراد الأمن عند مدخل ميناء القاهرة الجوي.

تحويلات مرورية بعد غلق منزل كوبري الأباجية باتجاه صلاح سالم

قررت  الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية جديدة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع إزالة منزل كوبري الأباجية للقادم من منشأة ناصر باتجاه محور صلاح سالم، وذلك بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، ولمدة 20 يومًا.

ضبط كميات من المواد المخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه بحوزة 7 عناصر إجرامية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الأمن، توجيه ضربات قوية لدوائر الإتجار غير المشروع.

ضبط 6 أشخاص استعرضوا بالأسلحة البيضاء خلال حفل زفاف بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو يُظهر قيام مستقلي سيارة بأداء حركات استعراضية حاملين أسلحة بيضاء بنطاق محافظة القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها ومستقليها وعددهم 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المحافظة.

10 سنوات سجنا لمحاسب قتل زوجته بـ22 طعنة في العجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة محاسب خمسيني يُدعى "عمرو. م"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بقتل زوجته عمدا داخل منزل أسرتها في منطقة العجوزة، بتوجيه 22 طعنة قاتلة إليها، على خلفية خلافات زوجية متصاعدة.

الإعدام لشاب متهم باغتصاب وتصوير طفلة في أوضاع مخلة بالمعصرة

 قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شاب متهم بخطف طفلة واغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة لإجبارها على تنفيذ كلامه بمنطقة المعصرة بالإعدام.

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

تسبب  مصرع الطالبة روان ناصر، 22 عامًا، طالبة كلية علوم جامعة الزقازيق، في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل، وخاصة بعد شهادة بعض أصدقائها، الذين ألقوا مسئولية وفاة الطالبة، التي سقطت من الدور الرابع بالكلية، على تأخر نقلها إلى المستشفى.

فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بالاعتداء على شاب باستخدام أسلحة بيضاء وسحله أمام إحدى المدارس.

مصرع فتاة بطلق ناري على يد عمها في مشاجرة بالعاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، واقعة مأساوية راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه عمها عن طريق الخطأ، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين والدها بسبب خلافات مالية، وذلك بنطاق المجاورة 33، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سائق ينهي حياة والدته خنقا ويدفنها داخل مخزن والمحكمة تعاقبه بالإعدام

أصدرت محكمة جنايات بنها (الدائرة الأولى جنايات مستأنف) حكمها بإعدام سائق شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بقتل والدته خنقًا بسبب خلافات عائلية، ودفن جثمانها داخل مخزن بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وموافقته على تنفيذ الحكم.

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