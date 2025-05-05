تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص اعتدوا على مواطن باستخدام سلاح أبيض وسرقوا هاتفه المحمول أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

ضبط تشكيل عصابي اعتدى على مواطن وسرق هاتفه أعلى الدائري بالجيزة

وتلقى رجال الأمن بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص مجهولين أثناء سيره أعلى الطريق الدائري، حيث قاموا بإصابته وسرقة هاتفه تحت تهديد السلاح الأبيض، مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة. كما تبين أنهم قاموا ببيع الهاتف المحمول لأحد الأشخاص سيئ النية، والذي تم ضبطه هو الآخر، والهاتف بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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