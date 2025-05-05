الأمن يكشف ملابسات فيديو "ربط القطط" وسوء رعايتهم بالعمرانية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من أحد الأشخاص يربط عددا من القطط بالعمرانية، وضبط مرتكب الواقعة.



ورصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضرر سيدة من أحد الأشخاص يربط عددا من القطط بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ويرفض تسليمهم لها لرعايتهم.

فيديو شخص ير بط القطط وسوء رعايتهم



و بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخص بربط 3 قطط بحبل ووضعهم بجواره دون رعاية، ولدى مطالبتها وصديقتها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتسليم القطط لهما لرعايتها رفض ذلك، فقامت بنشر المقطع الفيديو.

وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، "وتبين أنه غير مُتزن نفسيًا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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