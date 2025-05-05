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حوادث

الإعدام لشاب متهم باغتصاب وتصوير طفلة في أوضاع مخلة بالمعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شاب متهم بخطف طفلة واغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة لإجبارها على تنفيذ كلامه بمنطقة المعصرة بالإعدام.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، قام بخطف المجني عليها بالتحايل بأن استدرجها بحيلة أنطلت عليها إلى منزله، وما إن ذهبت معه حتى أخذها بعيدا عن أعين ذويها مستغلا حداثة سنها وتأخرها العقلي حال كونها طفلة لم تبلغ  18 سنة ميلادية من عمرها.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بالاعتداء جنسيا على المجني عليها أكثر من مرة مهددا إياها بسلاح أبيض عثر عليه بحوزته ما لم تمتثل لرغباته متمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وبسط نفوذه عليها حال كونها طفلة لما تبلغ الثمانية عشر عاما.


وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتصوير المجني عليها عارية أثناء اعتدائه عليها ثم هددها بتلك الصور لحملها على القيام بعمل رغما عنها، وهو معاشرتها جنسيا واعتدى على حرمة الحياة الخاصة لها بأن التقط لها من هاتفه المحمول صورا ومقاطع فيديو في أوضاع جنسية مخلة دون رضائها واستعملها في ارتكاب جرمه محل الاتهامات السابقة، وأحرز سلاح أبيض "سكين" دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغا قانونيا أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المعصرة المعصرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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