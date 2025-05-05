تحويلات مرورية بعد غلق منزل كوبري الأباجية باتجاه صلاح سالم

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية جديدة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع إزالة منزل كوبري الأباجية للقادم من منشأة ناصر باتجاه محور صلاح سالم، وذلك بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، ولمدة 20 يومًا.

ويستلزم تنفيذ الأعمال غلقًا كليًا لمنزل كوبري الأباجية في الاتجاه المشار إليه، على أن يتم تحويل حركة المركبات على النحو التالي:

القادم من الأوتوستراد ومنشأة ناصر في اتجاه صلاح سالم (مناطق الفردوس): يسلك مطلع المقطم تجاه كوبري المقطم، ثم الدوران والعودة من دوران منطقة الزرايب للوصول إلى محور صلاح سالم.



من جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات وتسهيل الحركة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، حيث تم وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين طوال فترة تنفيذ الأعمال.

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