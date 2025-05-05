كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء بوجود تجاوزات من قِبل أفراد الأمن عند مدخل ميناء القاهرة الجوي.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة وجود تجاوزات أمنية بمحيط مطار القاهرة الجوي

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر طالب – مقيم بمحافظة دمياط، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 31 مارس الماضي، وأثناء تواجده بمطار القاهرة الجوي بسيارته الخاصة، لاستقبال شقيقه العائد من الخارج، تم تحرير مخالفتين مروريّتين ضده هما: "انتظار خاطئ" و"زجاج ملون خلفي"، وقدم ايصالين يثبتان الواقعتين.

وبفحص المركبة، تبين عدم قيامه بإزالة الزجاج الملون الخلفي "الفاميه"، بالإضافة إلى وجود ملصقات على زجاج السيارة ولوحاتها المعدنية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بسبب الإدلاء بادعاءات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة تجاه المركبة المخالفة.

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