فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بالاعتداء على شاب باستخدام أسلحة بيضاء وسحله أمام إحدى المدارس.

فيديو صادم يكشف سحل والتعدى على شاب أمام مدرسة

ويظهر مقطع الفيديو أعمال التعدى والعنف وسط محاولات التدخل من المواطنين لإنقاذ الضحية، ولكن الجهود باءت بالفشل ، نتيجة استعراض القوة والبلطجة التى لجأ لها مرتكبو الواقعة.

فيديو صادم يكشف سحل والتعدى على شاب أمام مدرسة

من جانبها، تباشر أجهزة الأمن، فحص مقطع الفيديو لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتوقيت حدوثها وإتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الواقعة.

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