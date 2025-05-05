الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

حجز سايس أربعيني تحرش بسيدة في مدخل عقار بالعجوزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

 أمرت نيابة الجيزة بحجز سايس تحرش بربة منزل في مدخل عقار بدائرة قسم العجوزة، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات. 

وأفادت ربة المنزل خلال التحريات أن المتهم 40 سنة، سايس، تحرش بها فاستغاثت بالأهالي لدخوله خلفها إلى العقار التي تقطن فيه.

 

تفاصيل واقعة تحرش سايس بربة منزل 

 تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، يفيد فيه، حضور ربة منزل 50 سنة، إلى مكتب رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، وحررت محضرا تضررت فيه من “وليد.ر”، 40 سنة، سايس، لدخوله خلفها إلى العقار التي تقطن فيه وتحرش بها جنسيا فاستغاثت بالأهالي.


تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رئيس المباحث، المقدم أحمد فاروق، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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