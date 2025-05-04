الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

تطورات جديدة في حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة (فيديو وصور)

النيابة تحقق في وفاة
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع،فيتو

طلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف الفتاة روان الطالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق محافظة  الشرقية والتى لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية.

النيابة العامة تستدعي أسرة المتوفاة وعدد من الطالبات

وسألت جهات التحقيق عدد من الشهود بحادث وفاة الطالبة والذين أكدوا أن المتوفية أجرت مكالمة هاتفية قبل سقوطها مباشرة من الطابق الرابع بالكلية، كما استدعت النيابة العامة أسرتها لسؤالهم عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها.

النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو

وندبت النيابة العامة خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانا لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها حيث تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وكانت النيابة انتهت من مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للتأكد من سير الأحداث والوقوف على أي تفاصيل قد تساهم في تفسير ما حدث.

النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو

تفاصيل وفاة الطالبة روان

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

الطالبة المتوفية،فيتو
الطالبة المتوفية،فيتو

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن  الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق،فيتو

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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