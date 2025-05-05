ضبط كميات من المواد المخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه بحوزة 7 عناصر إجرامية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الأمن، توجيه ضربات قوية لدوائر الإتجار غير المشروع.

ضبط كميات من مخدرى الحشيش والآيس بقيمة 10 ملايين جنيه بحوزة 7 عناصر إجرامية

ضبط كميات من مخدرى الحشيش والآيس بقيمة 10 ملايين جنيه بحوزة 7 عناصر إجرامية

وأسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وفى مديرية أمن المنوفية ؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزته 15 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة كرموز بحوزتهما أكثر من 12 كيلوجرامًا من الحشيش.

وفى مديرية أمن السويس؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته 35 كيلوجرامًا من الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الأربعين بحوزتهما 25 كيلوجرامًا من الحشيش، وضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة الجناين بحوزته 3 كيلوجرامات من مخدر الآيس (الميثامفيتامين).

وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.