الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربة أمنية لتجار العملة

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

ضربات أمنية متتالية لتجار النقد الأجنبي 

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 6 ملايين  جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

حملات مرورية مكثفة بمدينة أبو المطامير تسفر عن ضبط عشرات المخالفات

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى جرائم الاموال العامة النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى السوق المصرفي الحملات الامنية قطاع الأمن العام قطاع الأمن

مواد متعلقة

حملات مرورية مكثفة بمدينة أبو المطامير تسفر عن ضبط عشرات المخالفات

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

تحرير 979 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق السادات – كفر داود بالمنوفية

الأمن يضبط 212 مخالفة مرورية في حملات مكثفة بجسر السويس

ضبط 5 تشكيلات عصابية وفحص 45 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 608 أحكام قضائية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام مول مصر بأكتوبر
ads

الأكثر قراءة

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

برعاية وحضور السيسي، 5 معلومات عن افتتاح النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية