الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سائق ينهي حياة والدته خنقا ويدفنها داخل مخزن والمحكمة تعاقبه بالإعدام

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات بنها (الدائرة الأولى جنايات مستأنف) حكمها بإعدام سائق شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بقتل والدته خنقًا بسبب خلافات عائلية، ودفن جثمانها داخل مخزن بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وموافقته على تنفيذ الحكم.

النيابة تكشف تفاصيل الجريمة البشعة

كشفت أوراق القضية رقم 13025 لسنة 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 1770 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "طه.س.ح"، سائق ومقيم بمنطقة القلج خلف مصنع الشيماء، أقدم في 5 أغسطس 2023 على قتل والدته "فاطمة محمود سيد معاذ" عمدًا مع سبق الإصرار.

txt

الأمن يكشف ملابسات فيديو الحركات البهلوانية بالسيارة في الشرقية

txt

مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث تصادم مروع بشبرا الخيمة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل خلافًا سابقًا مع والدته، وبيت النية لقتلها، فتوجه إلى مسكنها واستدرجها إلى مخزن قريب، حيث انقض عليها، وخنقها بكلتا يديه حتى سقطت مغشيًا عليها، ثم جثم فوق جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ودفنها في حفرة أعدها مسبقًا داخل المخزن لإخفاء الجريمة.

تحريات المباحث تؤكد الاتهام

وجاء في تحريات  رئيس مباحث مركز الخانكة، أن المتهم خطط للجريمة بدقة، ونفذها مع سبق الإصرار والترصد، حيث أقدم على قتل والدته بعد استدراجها، ودفنها لإخفاء آثار فعلته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سائق ينهي حياة والدته محكمة جنايات بنها مركز الخانكة قتل مسنة فى الخانكة مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو الحركات البهلوانية بالسيارة في الشرقية

مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث تصادم مروع بشبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة وجود تجاوزات أمنية بمحيط مطار القاهرة الجوي

الأمن يكشف ملابسات فيديو "ربط القطط" وسوء رعايتهم بالعمرانية

حملة أمنية فى أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 668 حكما قضائيا

تحويلات مرورية بعد غلق منزل كوبري الأباجية باتجاه صلاح سالم

تسرب غاز يتسبب في حريق عقار وإصابة شاب وسيدة بمنشأة القناطر

ضبط تشكيل عصابي اعتدى على مواطن وسرق هاتفه أعلى الدائري بالجيزة

الأكثر قراءة

لزيادة الضغط على مصر، أهداف زيارة وزير خارجية إسرائيل برفقة وفد رفيع المستوى إلى إثيوبيا

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

أول رد من "التموين" على انتشار بنزين مغشوش بمحطات الوقود

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة حول أزمة البنزين المغشوش

هل يوجد بنزين مغشوش في محطات الوقود؟ شعبة المواد البترولية ترد

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

زملاؤها حملوا نعشها، مشاهد مؤثرة من جنازة روان طالبة علوم الزقازيق (فيديو وصور)

بمشاركة 30 مقاتلة إسرائيلية، عدوان أمريكي إسرائيلي على اليمن

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

السكك الحديد تكشف تفاصيل خط قطار الروبيكي - بلبيس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة نبي الله صالح وكيف خرجت الناقة من الجبل

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكروب

هل رغبة المتوفى في الحج تعتبر وصية؟.. تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية