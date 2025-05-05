سائق ينهي حياة والدته خنقا ويدفنها داخل مخزن والمحكمة تعاقبه بالإعدام

أصدرت محكمة جنايات بنها (الدائرة الأولى جنايات مستأنف) حكمها بإعدام سائق شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بقتل والدته خنقًا بسبب خلافات عائلية، ودفن جثمانها داخل مخزن بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وموافقته على تنفيذ الحكم.

النيابة تكشف تفاصيل الجريمة البشعة

كشفت أوراق القضية رقم 13025 لسنة 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 1770 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "طه.س.ح"، سائق ومقيم بمنطقة القلج خلف مصنع الشيماء، أقدم في 5 أغسطس 2023 على قتل والدته "فاطمة محمود سيد معاذ" عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل خلافًا سابقًا مع والدته، وبيت النية لقتلها، فتوجه إلى مسكنها واستدرجها إلى مخزن قريب، حيث انقض عليها، وخنقها بكلتا يديه حتى سقطت مغشيًا عليها، ثم جثم فوق جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ودفنها في حفرة أعدها مسبقًا داخل المخزن لإخفاء الجريمة.

تحريات المباحث تؤكد الاتهام

وجاء في تحريات رئيس مباحث مركز الخانكة، أن المتهم خطط للجريمة بدقة، ونفذها مع سبق الإصرار والترصد، حيث أقدم على قتل والدته بعد استدراجها، ودفنها لإخفاء آثار فعلته.

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