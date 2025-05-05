الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

ضبط متهمين جدد ضمن
ضبط متهمين جدد ضمن شبكة عصابة

فى تطور جديد حول قضية عصابة المنتجة سارة خليفة؛ نجحت  أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط متهمين جدد ضمن شبكة عصابة سارة خليفة بقيمة 103 كيلو لمخدر الحشيش الصناعي بقيمة 208 ملايين جنيه ليصل إجمالى الأحراز للشبكة مليارا و491 مليون جنيه.

بقيمة مليار و491 مليون جنيه..ضبط متهمين جدد ضمن شبكة عصابة سارة خليفة  بمضبوطات 104 كيلو حشيش اصطنطاعى 
بقيمة مليار و491 مليون جنيه..ضبط متهمين جدد ضمن شبكة عصابة سارة خليفة  بمضبوطات 103 كيلو حشيش اصطناعي 

مواصلة ضبط عناصر التشكيل العصابى المتورط فى جلب الحشيش الإصطناعى 

جاء ذلك استكمالًا لجهود ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى المتورط فى جلب مخدر الحشيش الاصطناعى، أسفرت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية عن تحديد وضبط العناصر القائمة على إدخال كميات المخدر  من الخارج للبلاد، وبحوزتهم (103 كيلو جرام من مخدر الحشيش الإصطناعى – سيارة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") بلغت قيمتها 208 مليون جنيه، ليصبح إجمالى القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليار وأربعمائة وواحد وتسعون مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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