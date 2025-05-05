10 سنوات سجنا لمحاسب قتل زوجته بـ22 طعنة في العجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة محاسب خمسيني يُدعى "عمرو. م"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بقتل زوجته عمدا داخل منزل أسرتها في منطقة العجوزة، بتوجيه 22 طعنة قاتلة إليها، على خلفية خلافات زوجية متصاعدة.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود، تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 16 يناير 2024، حين توجه المتهم، البالغ من العمر 52 عامًا، إلى منزل والدة زوجته السابقة، حاملا سكينا اشتراها خصيصًا لتنفيذ الجريمة، بدافع الشك في سلوك زوجته واعتقاده بوجود علاقة تجمعها بأحد أصدقائه، رغم عدم وجود دليل مادي على ذلك.

وأفادت والدة المجني عليها، في شهادتها أمام المحكمة، بأن العلاقة بين الزوجين شهدت اضطرابا شديدا في الشهور الأخيرة قبل الجريمة، مشيرة إلى أن ابنتها أخبرتها بأن زوجها طلقها شفهيا، ووعدها بنقل ملكية بعض ممتلكاته إليها من أجل مستقبل أبنائهما، لكنه تراجع عن وعوده لاحقا، كما أصبح يُطلق اتهامات متكررة ضدها دون سند.

وأكدت أن المتهم كان يشك في وجود علاقة بين زوجته وأحد معارفها القدامى، رغم أن تلك المعرفة كانت عابرة وحدثت قبل أكثر من 20 عاما.

وفي اعترافاته أمام النيابة، أقر المتهم بتفاصيل الجريمة، موضحا أنه تواصل أولا مع ابنته ليطمئن على وجود زوجته في المنزل، ثم توجه إلى المكان حاملا السكين.

وأضاف أنه دخل الشقة بعد أن فتح له أطفاله الباب، وطلب منهم الانتظار في الصالون بحجة الحديث مع والدتهم، ثم انفرد بها وانهال عليها بالطعنات حتى سقطت جثة هامدة.

وقال في أقواله: "الشيطان لعب في دماغي... حسيت إنها بتخوني، فقررت أخلص عليها"، مؤكدًا أنه لم يفكر في التراجع عن التنفيذ.

وبعد ارتكاب الجريمة، جلس بجوار الجثة دون أن يحاول الهرب، حتى اكتشف أحد الجيران الواقعة وسارع بإبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه في مسرح الجريمة.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص. فيما طالب دفاع المتهم المحكمة بالرأفة، مبررًا ذلك بمروره بظروف نفسية وانفعالية قاسية.

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