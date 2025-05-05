كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو يُظهر قيام مستقلي سيارة بأداء حركات استعراضية حاملين أسلحة بيضاء بنطاق محافظة القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها ومستقليها وعددهم 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المحافظة.

ضبط 6 أشخاص استعرضوا بالأسلحة البيضاء خلال حفل زفاف بالقليوبية

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض بحوزتهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأوضحوا أن ذلك جرى خلال سيرهم في موكب زفاف شقيقة أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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