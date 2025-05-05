مصرع فتاة بطلق ناري على يد عمها في مشاجرة بالعاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، واقعة مأساوية راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه عمها عن طريق الخطأ، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين والدها بسبب خلافات مالية، وذلك بنطاق المجاورة 33، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان إخطارًا من المستشفى الجامعي بوصول الطفلة "أ.س.ر" 16 سنة، مصابة بطلق ناري وتوفيت فور وصولها، إلى جانب إصابة والدها بإصابات متفرقة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم بارتكاب الواقعة هو "م.ر"، عم الطفلة المجني عليها، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين والدها بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، وخلالها أطلق المتهم عيارًا ناريًا أصاب ابنة شقيقه عن طريق الخطأ، مما أسفر عن وفاتها في الحال، كما أُصيب والدها بطلق ناري.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

على الفور، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى إسعاف والدها وتقديم الرعاية الطبية له. كما تمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4441 جنح قسم أول العاشر من رمضان، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث.

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