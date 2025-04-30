البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

العاصفة الترابية، حالة من الترقب الحذر سيطرت على ملايين المصريين منذ مساء الأمس، بسبب العاصفة الترابية التي بدأت تضرب عددا من المحافظات، خصوصا المحافظات الحدودية والساحلية وذات الظهير الصحراوى الكبير، مثل مطروح والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة، ومحافظات شمال ووسط الصعيد، بالإضافة للقاهرة والجيزة.

من جانبها اتخذت الحكومة عدة إجراءات للتخفيف من الآثار المحتملة للعاصفة، وأعلنت حالة الطوارئ فى بعض القطاعات للتعامل الفوري مع أى مستجدات قد تهدد الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة، ومن هذه الإجراءات تعطيل الدراسة فى جميع المدارس وغالبية الجامعات على مستوى الجمهورية.

تفاصيل أخرى من هنـــــــــا

حجبت الرؤية وأظلمت النهار، وصول العاصفة الترابية للسويس

طوارئ فى المستشفيات

ورفعت وزارة الصحة حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى كافة المستشفيات، ووفرت الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأصدرت توجيهات ونصائح لمرضى الجهاز التنفسي والعيون، باعتبارهم هم الأكثر عرضة لمشاكل صحية بسبب سوء الأحوال الجوية، الناتج عن العاصفة الترابية.

أما هيئة السكك الحديدية، فقد أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين مسير القطارات أثناء العاصفة، لضمان سلامة التشغيل وتجنب أى أضرار محتملة للعاصفة.

كما رفعت وزارة الإسكان درجة الاستعداد فى المدن الجديدة.. وشدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية أي حالة طوارئ قد تنتج عنها. تحسبا لأى طوارئ والتعامل مع أى ضرر قد تسببه العاصفة الترابية.

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني … خريطة الأمطار الرعدية

غرف عمليات وخطوط ساخنة فى المحافظات

أما وزارة التنمية المحلية، فقد أعلنت حالة الطوارئ وأصدرت تعليمات لكافة المحافظات برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، والتأكد من جاهزية كافة المرافق فى كل محافظة للتعامل مع تداعيات العاصفة الترابية، وشكلت غرف عمليات وخصصت عددا من الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وبلاعاتهم المختلفة.

وشكل المجلس الأعلى للآثار غرفة عمليات مركزية لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها اليوم، ويأتي ذلك في ضوء تكليفات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أية تحديات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

تفاصيل استعدادات المحافظات فى هذا التقرير:

طوارئ وخطوط ساخنة وغرف عمليات، المحافظات تستعد للعاصفة الترابية

تحذير شديد من هيئة الأرصاد

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا عاجلًا حول آخر تطورات الأوضاع بعد وصول العاصفة الترابية مصر نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.

وقالت الهيئة فى بيانها: “بعد أن شهدت أمس واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية عاصفة ترابية نتيجة تأثير المنخفض الخماسينى من المتوقع اليوم مع تقدم ساعات النهار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد يصاحبه تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس وخليج السويس ومدن القناة.

وطالبت الهيئة كافة المواطنين بتوخى الحذر عند التنقل وتجنب الأماكن العاصفة والمتربة، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات.

لقراءة تفاصيل بيان الأرصاد عن العاصفة الترابية اضغط هنا

العاصفة الترابية تحجب البيوت فى المنيا وأسيوط

وعلى أرض الواقع، فقد شهدت العديد من المحافظات نشاطا كبيرا للرياح المثيرة للأتربة والرمال، معلنة عن وصول العاصفة إليها، ومن هذه المحافظات، المنيا حيث اختفت الشمس تماما، ونشطت الرياح المحملة بالأتربة، لدرجة أن البيوت كادت ان تختفي فى بعض مناطق مركز ملوي وغيره من مراكز المحافظة.

ونفس الامر فى محافظة أسيوط، حيث شهد مركزا منفلوط وديروط، كثافة شديدة فى الرياح المتربة، وخلت الشوارع تقريبا من المارة.

كما شهدت مناطق كبيرة فى الجيزة والسويس والقاهرة، والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف والغربية، نشاطا كبيرا للرياح المحملة بالأتربة لدرجة أنها حجبت الشمس تماما.

قد يهمك أيضا

بسبب العاصفة الترابية، شوارع المنيا خالية من المواطنين (صور)

العاصفة الترابية تشعل السوشيال ميديا

وبعيدا عن استعدادات الوزارات والمحافظات وبيانات هيئة الأرصاد، فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمشاراكات وتعليفات المواطنين على أخبار وتطورات العاصفة الترابية، ومنهم من حرص على الإكثار من الدعاء، ومنهم من قدم نصائح عديدة للمواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وهناك من قدم معلومات تفصيلية عن الأماكن المتوقعة للعاصفة.. فيما أعاد آخرون التذكير بالعاصفة الترببية العنيفة التى ضرت مصر عام 1997، والتى أطلق عليها البعض عاصفة يوم القيامة.

بسبب العاصفة الترابية، وقف تشغيل المعديات النيلية في المنيا

لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضا:

توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لضمان استقرار التيار خلال العاصفة الترابية

تزامنا مع الطقس الترابي، أبرز الأعمال الفنية التي حملت اسم "العاصفة"

بسبب العاصفة الترابية، وقف تشغيل المعديات النيلية في المنيا (صور)

وزارة الداخلية تحذر قائدي السيارات تزامنًا مع موجة الطقس السيئ (فيديو)

لمرضى الحساسية، 10 نصائح للحماية من العاصفة الترابية

الصحة تحذر من شرب السجائر في العاصفة الترابية لهذا السبب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.