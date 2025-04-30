بسبب العاصفة الترابية، وقف تشغيل المعديات النيلية في المنيا (صور)

أعلن الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، عن إيقاف تشغيل المعديات النيلية بجميع أنواعها في قريتي الحاج قنديل وتل العمارنة.

وجاء هذا القرار حرصًا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الجوية السيئة والرياح القوية والعاصفة الرملية الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأكد الدكتور قياتي ضرورة التزام أصحاب المعديات بهذا القرار حتى تتحسن الأحوال الجوية، وذلك لتجنب أي كوارث أو أزمات قد تطرأ.

استئناف تشغيل المعديات في المنيا

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي تتبناها المحافظة لضمان سلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة حالة الطقس بشكل مستمر، وسيتقرر استئناف تشغيل المعديات عند استقرار الأحوال الجوية.

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