الأربعاء 30 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر من شرب السجائر في العاصفة الترابية لهذا السبب

التوقف عن التدخين
التوقف عن التدخين

حذرت وزارة الصحة من شرب السجائر والتدخين خلال العاصفة الترابية حيث يسبب تهيج الأنف لمرضى الجيوب الأنفية. 

ونصحت وزارة الصحة بأهمية التوقف عن التدخين لحماية المدخن وكذلك حماية الآخرين.  

تحذير عاجل للمواطنين حفاظا على صحتهم

ووجهت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين حفاظًا على صحتهم، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من موجة الطقس السىء والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظات اليوم.

الفئات الممنوعة من الخروج 

وأكدت وزارة الصحة أن المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

ضرورة تغطية الأنف أثناء الخروج من المنازل

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تغطية الأنف أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

كما شددت على  ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد. 

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