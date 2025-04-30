الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأتربة اليوم بالمحافظات وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية  إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على هذه المناطق


ويكون هناك عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

وكانت سيوة وصحراء مطروح أول المناطق التي تأثرت بالمنخفض مساء الأمس حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض خماسينى، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23


 
يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

 

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