المصريون يستقبلون العاصفة بالخوف والدعاء، وتعيد للنشطاء ذكريات واقعة «يوم القيامة»

العاصفة الترابية، حالة من الترقب والتوتر سيطرت على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب العاصفة الترابية، حيث قام بعض النشطاء بالتذكير بحديث ودعاء رسول الله في حالة حدوث العاصفة الترابية واشتداد الرياح.

بدعاء رسول الله المصريون يستقبلون العاصفة الترابية

كما أعادت العاصفة الترابية التي تشهدها مصر اليوم ذكريات النشطاء مع العاصفة الترابية التي شهدتها مصر عام 1997، والتي أحدثت حالة من الخوف الشديد بين المصريين، ووصفوها بعاصفة يوم القيامة، حيث تحول النهار فجأة إلى ليل وساد الاعتقاد أنه يوم القيامة.

العاصفة الترابية، فيتو

علق البلوجر عمر وائل على العاصفة الترابية فقال: "بمناسبة العاصفة الترابية التي تشهدها مصر.. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يشوفها يقول:"اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به." ماتنساش تردد الدعاء ده طول مانت قاعد لعل الله يرحمنا"

أما البلوجر حامد عز الدين فقال: "أهلا بكم في بداية يوم عاصف، إذ من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة، وفقا لـ تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يصاحب الأجواء المتربة أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، في الإسكندرية، التي قد تتجنب أسوأ ما في العاصفة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا. يُرجى توخي الحذر على الطرق مع انخفاض الرؤية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، وارتداء الكمامات أثناء الخروج".

مطروح والسويس مسار العاصفة الترابية الآن

وعن مسار العاصفة الترابية حاليًا، قال البلوجر دياب الشعيبي: " دخول العاصفة المدارية الترابية إلى مطروح وإسكندرية، وأخرى بطريق السويس خلوا بالكم أغلقوا النوافذ وممنوع نزول الأطفال للشارع".

العاصفة الترابية في مصر، فيتو



وعلق البلوجر يوسف حطب فقال: "بمناسبة العاصفة التي تحذر منها الأرصاد الجوية قيل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملامح وجهه بتتغير لما بيشوف الرياح وكان بيبدأ يدعي ويستعيذ بالله منها لأن الرياح أمر عظيم جدًا؛ ممكن ربنا يرسلها على عباده يا رحمة منه- عز وجل- بهم أو لإنزال عذاب عليهم".

وقال عدد من النشطاء: "العاصفة الترابية "الخماسين" وصلت أسيوط اليوم 30 أبريل 2025، حيث بدأت تؤثر على مصر من 29 أبريل. تتسبب في: انخفاض الرؤية بسبب الغبار، وتدهور جودة الهواء، مما يؤثر على التنفس، رياح شمالية غربية بسرعة تصل إلى 51 كم/ساعة؛ درجات حرارة مرتفعة حوالي 35 مئوية".

ووجه البعض نصائح بسبب العاصفة الترابية، قائلين: "نصائح: البقاء في المنزل قدر الإمكان، ارتداء كمامات عند الخروج، متابعة تحديثات الطقس، الآثار قد تكون أقل حدة من القاهرة، لكن الحذر ضروري".

مخاوف المصريين وذكريات عاصفة يوم القيامة

وأرجعت العاصفة الترابية البلوجر إسلام البحراوي إلى ذكريات عاصفة يوم القيامة فقال: " العاصفة القوية وذكريات ١٩٩٧.. القيامة هتقوم ولا ايه.. طبعا كله عرف أن في عاصفة ترابية قوية بتمر على مصر.. وأنها شديدة الخطورة، وهو الأمر اللي دفع الدولة لإعطاء إجازة للطلاب من الدراسة... أكيد سمعت عن العواصف التي حدثت في ٢٠١٣ و٢٠٢٣ وسنين تانية كتير، بس دي عواصف في منها اللي كان في الشتا، ومنها اللي كان هواء شديد لكن العاصفة اللي بتحول النهار إلي ليل، حدثت يوم ٢ مايو ١٩٩٧، وكان يوم جمعة، في الفترة دي بقي كنا بنعيش الاجواء بتاعت ان العالم هاينتهي مع الوصول لسنة ٢٠٠٠"



وتابع إسلام البحراوي "عام ٢٠٠٠ دي آخر سنة للناس في الدنيا والقيامة هتقوم مع بداية الألفية الجديدة، الناس صحيت اليوم دا ولقوا الدنيا مش هي دي الدنيا اللي يعرفوها، يعني ايه اصحي الصبح الاقيني رايح الشغل بليل، العاصفة كانت قوية جدا، مش بس الهواء الشديد، لكن كمان كانت محملة بالأتربة، الأمر الذي حول نهار مصر إلي ليل مظلم، يومها كان في حوادث كثيرة، ما بين الاشجار الكبيرة التي وقعت على الطرق، وحوادث الطرق لأن الرؤية كانت منعدمة، وكثير من الناس قال يوم جمعة والنهار بقي ليل كده القيامة بتقوم، وبالفعل اليوم دا حرفيا كان في ناس كتير خايفه وكان في حالة ترقب طول اليوم لأي حاجة ممكن تحصل"

وعلقت البلوجر إيناس عمار قائلة: " فاكرة اليوم دا كويس.. كنت نايمة وصحيت الساعة 3 عصرًا تقريبًا كان النهار طالع فجأة الدنيا تحولت ضلمة وكل الناس خرجت في البلكونات... وكلنا اعتقدنا إنه يوم القيامة لأنه كان يوم جمعة.. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.