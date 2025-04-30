طوارئ وخطوط ساخنة وغرف عمليات، المحافظات تستعد للعاصفة الترابية

تشهد عدد من المحافظات اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيء تشمل عواصف ترابية وأمطار وهو الأمر الذي دفع المحافظات لرفع حالة الاستعداد لمواجهتها.

دمياط ترفع حالة الاستعداد

في محافظة دمياط أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وكذلك بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة.

وأضاف "الشهابي" أنه تم التنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الأمطار، مشددًا على المرور الميداني لمراجعة كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار، ومعدات الطوارئ، بالتعاون مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لضمان التدخل السريع في حال ورود أي بلاغات.

خطوط ساخنة فى أسيوط

وفي محافظة أسيوط أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن تخصيص مجموعة من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، مؤكدًا أهمية التواصل السريع مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغات

وقف الملاحة في ميناء البرلس

وفي محافظة كفر الشيخ أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وارتفاع سرعة الرياح والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وأهابت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول خلال القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات حرصًا على سلامتهم

طقس مشمس في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية يسود طقس مشمس مصحوب بارتفاع سرعة ملحوظ يخيم على أرجاء المحافظة.

ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى تأهبا لأي طوارئ تزامنا مع أي تقلبات جوية خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد عاصفة ترابية تجتاح البلاد وأن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني.

محافظ الشرقية يتابع استعدادات مواجهة العاصفة

وفي محافظة الشرقية اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على جاهزية الشركة للتعامل مع موجة الطقس السيئ المتوقعة اليوم والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العاصفة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد أحيانا.

أكد محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى والانعقاد الدائم علي مدار 24 ساعة بجميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات المتصلة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالديوان العام للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرقية أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع تقلبات الطقس المتوقعه غدا والتأكد من جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع أماكن تجمعات مياه الأمطار بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تكليف رؤساء القطاعات ومديري عموم الفروع بانتظام وجاهزية فرق التدخل السريع وفرق الطوارئ للتعامل مع كافة المواقف الطارئة والتي قد تحدث جراء موجة الطقس السيئ، مؤكدًا أن هناك تواصلا مستمرا مع غرفة عمليات المحافظة وكافة الجهات المعنية بالإضافة إلى استقبال الشركة لجميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة.

الغربية تعلن الاستعداد

وفي محافظة الغربية أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ اليوم الأربعاء، وفقًا لما ورد في تقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية أن غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، وكافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني للتأكد من جاهزية بالوعات صرف الأمطار، ومخرات السيول، ومعدات الطوارئ، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتدخل السريع حال وجود أي بلاغات.

وأوضح محافظ الغربية أن هناك توجيهات واضحة بالتعامل الفوري مع تجمعات المياه والرياح الشديدة، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية واللوحات المعدنية، حرصًا على سلامة المواطنين، مع مناشدة أبناء المحافظة بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار خلال فترة نشاط الرياح، وتقليل الحركة على الطرق وقت ذروة الطقس السيئ.

وأشار اللواء الجندي إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون تأثر.

وأكد المحافظ جاهزية المحافظة للتعامل مع أي مستجدات، مشددًا على أن الأولوية القصوى في هذه الفترة هي الحفاظ على سلامة المواطنين والاستجابة السريعة لأي طوارئ

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