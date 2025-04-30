الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب العاصفة الترابية، شوارع المنيا خالية من المواطنين (صور)

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

رصدت فيتو من خلال ألبوم صور لـ  العاصفة الترابية التي وصلت إلى محافظة المنيا منذ صباح اليوم الاربعاء والتي تسببت في خلو الشوارع من المواطنين خوفا على الحالة الصحية لهم. 

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو 
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو 

وتسبب وصول العاصفة الترابية إلى محافظة المنيا في حالة من القلق بين المواطنين، حيث انتشرت أصوات شديدة بسبب الهواء في سماء عروس الصعيد، مما زاد من توتر الأجواء.

العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم يسود سماء عروس الصعيد 

 

بدأت العاصفة، التي تحمل معها الأتربة الصفراء، في التأثير على حركة المرور وإعاقة الرؤية في مختلف الشوارع والطرق السريعة، مما جعل السكان يتجنبون الخروج إلا للضرورة القصوى.

رفع حالة الطوارئ في المنيا 

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وتواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة متابعة الوضع، حيث تم رفع حالة الطوارئ، وتوجيه نصائح للمواطنين بالبقاء في منازلهم وتجنب السفر خلال هذه الأوقات الحرجة.

هيئة الأرصاد الجوية

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

كما أعربت هيئة الأرصاد الجوية عن قلقها من استمرار هذه الحالة لأيام قادمة، داعية الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

مديرية الطرق والنقل في المنيا

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وجدير بالذكر، أصدرت المهندسة هبة محمد حافظ، مدير عام مديرية الطرق والنقل في المنيا، تنبيهًا عاجلًا لغرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، بضرورة الاستعداد التام للعاصفة القادمة. 

خلال ساعات العاصفة تصل لـ المنيا، تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وأوضحت مدير عام مديرية الطرق والنقل في المنيا، أن العاصفة حاليًّا في سيوة، ومن المتوقع أن تصل إلى المنيا خلال ساعات قليلة.

تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل في المنيا 

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو
العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

كما طلبت المهندسة هبة، من جميع الفرق سحب المعدات من المواقع وإعادتها إلى الجراج، استعدادًا لأي طارئ. ودعت الله أن يحفظ البلاد من المخاطر، مع تمنياتها للجميع بالسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصفة الترابية في المنيا العاصفة الترابية العاصفة العاصفة في المنيا طقس المنيا المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم تسود سماء عروس الصعيد (فيديو)

بسبب العاصفة الترابية، وقف تشغيل المعديات النيلية في المنيا (صور)

عاصفة رملية ترابية تحجب الرؤية في المنيا (فيديو وصور)

كانوا مدعوين إلى حفل زفاف، ارتفاع عدد حالات التسمم الجماعي في المنيا لـ35 شخصا

إصابة أكثر من 30 شخصا بالتسمم تناولوا وجبة طعام فاسدة بالمنيا

خلال ساعات العاصفة تصل إلى المنيا، تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل

صحة المنيا تعلن رفع درجات الاستعداد تحسبا لـ التقلبات الجوية

تعليق الدراسة بجامعتي المنيا والمنيا الأهلية غدا بسبب سوء حالة الطقس
ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

العاصفة الترابية تصل القاهرة، غيوم وأتربة (صور وفيديو)

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

ماذا يجب على المسلم فعله عند حلول العاصفة الترابية؟، عالم أزهري يوضح

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية