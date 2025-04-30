بسبب العاصفة الترابية، شوارع المنيا خالية من المواطنين (صور)

رصدت فيتو من خلال ألبوم صور لـ العاصفة الترابية التي وصلت إلى محافظة المنيا منذ صباح اليوم الاربعاء والتي تسببت في خلو الشوارع من المواطنين خوفا على الحالة الصحية لهم.

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وتسبب وصول العاصفة الترابية إلى محافظة المنيا في حالة من القلق بين المواطنين، حيث انتشرت أصوات شديدة بسبب الهواء في سماء عروس الصعيد، مما زاد من توتر الأجواء.

العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم يسود سماء عروس الصعيد

بدأت العاصفة، التي تحمل معها الأتربة الصفراء، في التأثير على حركة المرور وإعاقة الرؤية في مختلف الشوارع والطرق السريعة، مما جعل السكان يتجنبون الخروج إلا للضرورة القصوى.

رفع حالة الطوارئ في المنيا

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وتواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظة متابعة الوضع، حيث تم رفع حالة الطوارئ، وتوجيه نصائح للمواطنين بالبقاء في منازلهم وتجنب السفر خلال هذه الأوقات الحرجة.

هيئة الأرصاد الجوية

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

كما أعربت هيئة الأرصاد الجوية عن قلقها من استمرار هذه الحالة لأيام قادمة، داعية الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

مديرية الطرق والنقل في المنيا

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وجدير بالذكر، أصدرت المهندسة هبة محمد حافظ، مدير عام مديرية الطرق والنقل في المنيا، تنبيهًا عاجلًا لغرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، بضرورة الاستعداد التام للعاصفة القادمة.

خلال ساعات العاصفة تصل لـ المنيا، تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

وأوضحت مدير عام مديرية الطرق والنقل في المنيا، أن العاصفة حاليًّا في سيوة، ومن المتوقع أن تصل إلى المنيا خلال ساعات قليلة.

تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل في المنيا

العاصفة الترابية في المنيا، فيتو

كما طلبت المهندسة هبة، من جميع الفرق سحب المعدات من المواقع وإعادتها إلى الجراج، استعدادًا لأي طارئ. ودعت الله أن يحفظ البلاد من المخاطر، مع تمنياتها للجميع بالسلامة.

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