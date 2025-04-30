توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لضمان استقرار التيار خلال العاصفة الترابية

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء، "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" ومتابعة الشبكة الموحدة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات الطارئة التى تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة للتعامل مع الظاهرة المناخية.

خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

يأتي ذلك في إطار خطة العمل لضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وفي ضوء تعرض البلاد إلى منخفض جوي خماسيني، وما يصاحبه من رياح مثيرة للرمال والأتربة وتدهور مستوى الرؤية الأفقية وتأثير ذلك على الشبكات الكهربائية.

وأوضح الدكتور عصمت، أن منظومة الشكاوى بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة فى حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه الفرق الفنية العاملة والتدخل السريع والتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن غرفة العمليات المركزية على تواصل دائم مع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة الكهربائية خلال فترة سوء الأحوال الجوية للتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الأعطال، وكذا محولات وماكينات الطوارئ للدفع بها للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة ناتجة عن تأثر الشبكة بسوء الأحوال الجوية مع التنبيه باتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة تواجد كافة القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل أي صعوبات أو تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال إصلاح الأعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية.

إصلاح الأعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية

أكد الدكتور محمود عصمت أن تحقيق الكفاءة فى التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف أسبابها، لاسيما الطوارئ الناتجة عن الظروف المناخية، كانت ضمن أولويات خطة العمل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى مراجعة الخطوط والشبكات خاصة في المناطق الصحراوية واتخاذ ما يلزم لحمايتها واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، موضحا توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب العوامل الجوية.

وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة حرصًا على سلامتهم فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة للمنخفض الجوي الخمسينى الذى تتعرض له البلاد حاليا.

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