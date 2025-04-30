أول رياح خماسين بربيع 2025.. سيوة أول المتضررين من العاصفة الترابية.. تحذير من سرعة الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة.. والأرصاد: بدء تحسن الطقس غدا

تضرب البلاد اليوم الأربعاء عاصف ترابية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، فى حالة جوية سريعة ومتقلبة، حيث تنتهى اليوم وتبدأ الأحوال الجوية فى التحسن غدا.

وأكد الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية لـ فيتو، أن هذه الحالة أمر طبيعى بفصل الربيع فهو فصل التقلبات الحادة والسريعة، وذلك بسبب المنخفضات الخماسينية.

وأوضح أن المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وقال إن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:5 درجات مئوية فضلا عن سقوط أمطار غزيرة فى بعض المناطق.

سيوة أول المناطق تضررا بالعاصفة الترابية

وبدأ المنخفض الخماسيني يلقى ظلاله مساء أمس على سيوة وصحراء مطروح حيث سجلت سرعات الرياح أمس فى سيوة 78 كم /س وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأتربة اليوم بالمحافظات حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وتكون هناك عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

خريطة سقوط الأمطار والثلوج

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم فى المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء،و تتعرض البلاد إلى منخفض خماسينى مما يؤدى إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة من 4: 5 درجات مئوية يسود طقس حار على أغلب الانحاء ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا فى اول الليل مائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

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