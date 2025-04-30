طوارئ في الحكومة للتعامل مع العاصفة الجوية.. تخصيص أسِرّة إضافية داخل المستشفيات.. خطة مكثفة لتأمين حركة القطارات.. وغرفة عمليات مركزية بالمواقع الأثرية والمتاحف

تواجه محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، 30 أبريل 2025، تحديًا جويًا استثنائيًا مع اقتراب عاصفة ترابية شديدة تُعرف بـ"المنخفض الخماسيني"، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كم/س، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة في محافظات مطروح، الفيوم، بني سويف، والجيزة، بالإضافة إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

طوارئ في الحكومة للتعامل مع آثار العاصفة الجوية

في ظل هذه الظروف الجوية ، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات برفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات المتأثرة، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات ومراكز الطوارئ للتعامل مع أي طارئ.

كما قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة اليوم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

من جانبها، رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوجيه المواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

هذا التحقيق يتناول بالتفصيل استعدادات الوزارات المختلفة لمواجهة هذه العاصفة، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة.

الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع آثار العاصفة الجوية

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، وذلك في ضوء التوقعات بسوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة طقس سيئ خلال اليومين القادمين وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

مراجعة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكدت الهيئة في بيانها، أنه تم مراجعة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتعامل مع الحالات الرئوية، وحالات الحوادث التي قد تنتج عن انخفاض مستوى الرؤية، فيما تم التأكد من جاهزية الأجهزة التنفسية وشبكات الأكسجين وتوافر أرصدة كافية من الأكسجين الطبي، إلى جانب توفير أرصدة إضافية لضمان التعامل الفوري حال أي طارئ.

تخصيص أسِرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تخصيص أسِرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة، لافتة إلى التنسيق بشكل لحظي وعلى مدار الساعة من خلال غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن التنسيق الكامل بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمنتفعين، لافتًا أن خدمات الزيارات المنزلية توفرها الهيئة وتتيح وصول الرعاية الطبية للمنتفعين في منازلهم دون الحاجة للخروج، حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين والمنتفعين بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، كما تقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية للمواطنين، عبر منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، لتجنب الأضرار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وكيفية الوقاية من أي مضاعفات صحية محتملة.

السكة الحديد ترفع درجة الاستعداد القصوى بحركة القطارات لتأمين مسير القطارات

وفي سياق متصل وجه المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماته برفع حالة الاستعداد القصوى على كافة خطوطها بالوجهين البحري والقبلي تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الرياح القوية محملة بالرمال والأتربة، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني وذلك اليوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2025 .

جدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا أوضحت فيه أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، تصل سرعتها إلى 60 كم/س، وقد تتجاوز 80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة علي استعدادها التام لسرعة مواجهة أى عارض يؤثر على أمان وسلامة مسير القطارات من خلال غرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة حيث تشمل خطة الطوارئ متابعة حركة القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين البحري والقبلي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

وزير الإسكان يوجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة

ومن جانبه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهاته لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة، وذلك في ضوء تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والمحافظات.

كما شدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ قد تنتج عنها.

المجلس الأعلى للآثار يشكل غرفة عمليات مركزية بجميع المواقع الأثرية والمتاحف لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها اليوم

وشكل المجلس الأعلى للآثار غرفة عمليات مركزية لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها اليوم، ويأتي ذلك في ضوء تكليفات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أية تحديات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة المتاحف والمواقع الأثرية والمتاحف وزائريها، ما يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار. وأشار إلى أن جميع أمناء المتاحف ومفتشي الآثار متواجدين بأماكن عملهم خلال مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة أي طارئ قد يستجد.

ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

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