استعدادات وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية في المستشفيات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية.

استعدادات وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن أقسام الطوارئ لها دور حاسم أثناء العواصف الترابية وتشكل أقسام الطوارئ الوجهة الأولى للحالات الحادة.

وأوضح أن العواصف الترابية تشكل تحديًا صحيا كبيرًا، نتيجة زيادة أعداد حالات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والقلبية، كما تتسبب في تحديات مثل انقطاع الكهرباء

وأكد أنه تستعد مستشفيات وزارة الصحة والسكان وأقسام الطوارئ من خلال خطط طوارئ شاملة لضمان استجابة فعالة.

وتشمل الاستعدادات المحددة زيادة السعة وتخصيص أسرّة إضافية وتجهيز وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة.

وتطبيق نظام تصنيف المرضى (Triage) لتحديد الأولويات، مع التركيز على حالات الاختناق أو النوبات القلبية.

وأشار ان استعدادات وزارة الصحة تشمل ضمان توفر أجهزة قياس الأكسجين، أجهزة الاستنشاق (Nebulizers)، وأنابيب الأكسجين، مع ضمان توفر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج الحالات التنفسية والقلبية.

كانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأتربة، غدا، بالمحافظات، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وجاءت الخريطة كالتالى، تصل الرياح لدرجة العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

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